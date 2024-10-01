В России стартовал отбор лучших практик активного долголетия
Москва, 1 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В Международных день пожилых людей стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Уже пятый раз он поможет выявить самые интересные и эффективные идеи для того, чтобы помочь людям старшего поколения сохранять активный образ жизни, поддерживать здоровье и физическую форму, заниматься творчеством и учиться новому вместе с национальным проектом «Демография». По итогам конкурса лучшие практики попадают в специальный сборник для последующего тиражирования по всей стране. Подать заявку на участие можно на платформе АСИ «Смартека».
«Активное долголетие» — это зачастую возможность реализовать те планы, которые откладывались на протяжении всей жизни. Движение продолжит своё развитие уже в составе нового национального проекта — «Семья», при этом по мере развития проекта мы будем обращать внимание на предложение тех активностей, которые можно посещать совместно с внуками, укреплять межпоколенческие связи», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Укреплению связей между поколениями посвящены многие проекты финалистов последнего сезона отбора — всех их объединила идея «Старшие — ресурс общества». За четыре года жюри оценило почти три тысячи заявок, из которых финалистами и победителями стали более 430 проектов.
К примеру, в Омской области реализуется практика «серебряного» волонтёрства «Бабушкина забота». В организации совместного досуга старшего поколения и детей из трудных семей уже более пяти лет задействованы специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и члены Совета ветеранов Большереченского района. Они проводят для детей мастер-классы по вязанию, рисованию и изготовлению поделок, организуют праздники и спортивные мероприятия, походы в музеи и кино, а также экскурсии по историческим местам Омской области. Внимание удаётся уделить каждому ребенку.
«Взаимодействие двух поколений даёт возможность одним научить, другим — научиться. Дети, именно благодаря нашим «серебряным» волонтёрам, начинают по-доброму относиться к старшим, беречь семью», — рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Большереченского района Омской области Галина Арония.
Практику «Из поколения в поколение» реализуют в кузбасском посёлке городского типа Промышленная, где раньше располагался крупный деревообрабатывающий завод. Талантливые мастера-художники старшего возраста обучают подрастающее поколение искусству сибирской росписи. На занятиях младшеклассники узнают, как подготовить деревянную поверхность предмета, какие краски использовать и как правильно их наносить. Затем дети самостоятельно расписывают чаши, кухонные доски и ложки.
«Наставники стараются заинтересовать детей, во время мастер-классов рассказывают об истории деревообрабатывающего завода, где когда-то работали. Благодаря проекту воссоздана сибирская роспись, а часть изготовленных изделий передана в музей», — отмечает старший научный сотрудник Промышленновского районного историко-краеведческого музея Светлана Шипилова.
А в бурятском посёлке Аршан люди старшего возраста занимаются стрельбой из лука. По словам авторов практики, этот вид спорта очень полезен. В нём необходима не только физическая, но и эмоциональная подготовка: стрелок учится фокусироваться, быть гибким и владеть собой.
Чередование физического напряжения и концентрации внимания с моментальным переходом в состояние покоя способствует укреплению нервной системы. Такие тренировки помогают в том числе снять стресс. К тому же постоянные прогулки до мишени и обратно помогают выполнить дневной минимум по шагам, необходимый для поддержания здоровья организма.
«Стрельба из бурятского лука объединяет людей разных возрастов, профессий, национальностей. Старшие делятся опытом с младшими, передают традиции. Это взаимодействие помогает молодым людям определить свою идентичность и осознать роль в обществе. Мы хотим привлечь больше людей к этому виду спорта, в том числе к участию в международном фестивале «Алтаргана», — поделилась член территориального общественного самоуправления «Тунхэнэй годли» Наталия Жамсаранова.
Занятия бурятских пенсионеров проходят на базе детско-юношеской спортивной школы: летом участники тренируются на лукодроме под открытым небом, а зимой — в спортзале.
А в Вилючинске на Камчатке проект «Два поколения — одна цель: счастье!» создан для общения «серебряных» волонтеров и ребят из отделения круглосуточного пребывания «Радуга». В этот центр определяются дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе без попечения родителей.
«Проект дал возможность детям ощутить внимание и заботу со стороны старшего поколения, а «серебряные» волонтеры почувствовали себя нужными, поняли, что их опыт по-настоящему необходим и востребован», — отмечают авторы проекта.
И с каждым годом идей, которые помогают людям «серебряного» возраста жить активно и интересно и после завершения трудовой деятельности, становится все больше. Именно для этого Всероссийский отбор лучших практик проводят каждый год, а самые эффективные проекты тиражируются по всей стране.
Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан старшего возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни.