Москва, 1 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В Международных день пожилых людей стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Уже пятый раз он поможет выявить самые интересные и эффективные идеи для того, чтобы помочь людям старшего поколения сохранять активный образ жизни, поддерживать здоровье и физическую форму, заниматься творчеством и учиться новому вместе с национальным проектом «Демография». По итогам конкурса лучшие практики попадают в специальный сборник для последующего тиражирования по всей стране. Подать заявку на участие можно на платформе АСИ «Смартека».

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«Активное долголетие» — это зачастую возможность реализовать те планы, которые откладывались на протяжении всей жизни. Движение продолжит своё развитие уже в составе нового национального проекта — «Семья», при этом по мере развития проекта мы будем обращать внимание на предложение тех активностей, которые можно посещать совместно с внуками, укреплять межпоколенческие связи», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Укреплению связей между поколениями посвящены многие проекты финалистов последнего сезона отбора — всех их объединила идея «Старшие — ресурс общества». За четыре года жюри оценило почти три тысячи заявок, из которых финалистами и победителями стали более 430 проектов.

К примеру, в Омской области реализуется практика «серебряного» волонтёрства «Бабушкина забота». В организации совместного досуга старшего поколения и детей из трудных семей уже более пяти лет задействованы специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и члены Совета ветеранов Большереченского района. Они проводят для детей мастер-классы по вязанию, рисованию и изготовлению поделок, организуют праздники и спортивные мероприятия, походы в музеи и кино, а также экскурсии по историческим местам Омской области. Внимание удаётся уделить каждому ребенку.

Smarteka.com Проект «Бабушкина забота»

«Взаимодействие двух поколений даёт возможность одним научить, другим — научиться. Дети, именно благодаря нашим «серебряным» волонтёрам, начинают по-доброму относиться к старшим, беречь семью», — рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Большереченского района Омской области Галина Арония.

Практику «Из поколения в поколение» реализуют в кузбасском посёлке городского типа Промышленная, где раньше располагался крупный деревообрабатывающий завод. Талантливые мастера-художники старшего возраста обучают подрастающее поколение искусству сибирской росписи. На занятиях младшеклассники узнают, как подготовить деревянную поверхность предмета, какие краски использовать и как правильно их наносить. Затем дети самостоятельно расписывают чаши, кухонные доски и ложки.

Smarteka.com Проект «Из поколения в поколение»

«Наставники стараются заинтересовать детей, во время мастер-классов рассказывают об истории деревообрабатывающего завода, где когда-то работали. Благодаря проекту воссоздана сибирская роспись, а часть изготовленных изделий передана в музей», — отмечает старший научный сотрудник Промышленновского районного историко-краеведческого музея Светлана Шипилова.

А в бурятском посёлке Аршан люди старшего возраста занимаются стрельбой из лука. По словам авторов практики, этот вид спорта очень полезен. В нём необходима не только физическая, но и эмоциональная подготовка: стрелок учится фокусироваться, быть гибким и владеть собой.

Чередование физического напряжения и концентрации внимания с моментальным переходом в состояние покоя способствует укреплению нервной системы. Такие тренировки помогают в том числе снять стресс. К тому же постоянные прогулки до мишени и обратно помогают выполнить дневной минимум по шагам, необходимый для поддержания здоровья организма.

Smarteka.com Проект «Бурятская стрельба из лука как способ продления активного долголетия»

«Стрельба из бурятского лука объединяет людей разных возрастов, профессий, национальностей. Старшие делятся опытом с младшими, передают традиции. Это взаимодействие помогает молодым людям определить свою идентичность и осознать роль в обществе. Мы хотим привлечь больше людей к этому виду спорта, в том числе к участию в международном фестивале «Алтаргана», — поделилась член территориального общественного самоуправления «Тунхэнэй годли» Наталия Жамсаранова.

Занятия бурятских пенсионеров проходят на базе детско-юношеской спортивной школы: летом участники тренируются на лукодроме под открытым небом, а зимой — в спортзале.

А в Вилючинске на Камчатке проект «Два поколения — одна цель: счастье!» создан для общения «серебряных» волонтеров и ребят из отделения круглосуточного пребывания «Радуга». В этот центр определяются дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе без попечения родителей.

«Проект дал возможность детям ощутить внимание и заботу со стороны старшего поколения, а «серебряные» волонтеры почувствовали себя нужными, поняли, что их опыт по-настоящему необходим и востребован», — отмечают авторы проекта.

И с каждым годом идей, которые помогают людям «серебряного» возраста жить активно и интересно и после завершения трудовой деятельности, становится все больше. Именно для этого Всероссийский отбор лучших практик проводят каждый год, а самые эффективные проекты тиражируются по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан старшего возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни.