Москва, 25 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Государственную думу внесён проект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду бездетности. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Авторами законопроекта являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты Думы и сенаторы.

Согласно внесённому в Думу проекту, будет введена административная ответственность за нарушение соответствующего запрета. Для граждан будет назначен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

При этом утоняется, что если нарушения были совершены при помощи СМИ или интернета, размер штрафа составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 млн до 4 млн рублей — для юрлиц.

Если же нарушения были совершены в группе несовершеннолетних, то будет наложен штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей на граждан, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей. Если в нарушениях были использованы СМИ или интернет, штраф для граждан составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме 24 сентября представили законопроект о запрете в России пропаганды «отказа от деторождения». Авторы инициативы отметили, что в Сети распространены сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения. Кроме того, они проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям.

Данный проект направлен на защиту от популяризации соответствующего контента в СМИ, кинофильмах, а также рекламе. Было предложено внести изменения в законодательные акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.