Курск, 25 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ударом модернизированными авиабомбами уничтожил бойцов и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские бойцы наносили удар по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее ИА Регнум передавало, что ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов на курском направлении, а также два танка Leopard. Также ВС России отразили три попытки противника прорваться через российскую границу в направлении села Новый Путь. Противник потерял до 50 бойцов и три танка.

По данным Минобороны РФ на 25 сентября, всего с начала боевых действий на курском направлении украинские подразделения потеряли более 17 000 военных, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 812 боевых бронированных машин.