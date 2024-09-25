Москва, 25 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в курское приграничье новые подразделения с беспилотниками, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник завёл новые подразделения, новые беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться. Пока они ещё не знают, где они оказались», — сказал Алаудинов в видеообращении в своём Telegram-канале.

Командир предположил, что в ближайшие несколько дней противник осознает, что оказался «не в радужном месте». Он также добавил, что на Кореневском участке Курской области ВС России двигаются вперёд и выдавливают украинские подразделения.

Ранее Алаудинов заявил, что любые попытки ВСУ улучшить позиции на курском направлении терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата». Он напомнил, что главной целью противника при атаке на Курскую область был захват атомной станции в Курчатове.

По его словам, украинские военные собирались завладеть Курском и максимальной территорией, чтобы уже начать торговаться и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева.