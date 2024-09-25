Киев, 25 сентября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Из-за превосходства российских войск в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта для Вооружённых сил Украины остаётся сложной. Об этом в Telegram-канале заявил Генеральный штаб ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на фронте остаётся сложной. Противник, используя своё преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Генштаб ВСУ назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По словам представителей Генштаба, наиболее напряжённая обстановка в настоящее время сложилась на кураховском и красноармейском (покровском) направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

Ранее британское издание The Economist заявило, что ВСУ, дислоцированные в районе Красноармейска, несут большие потери на фоне стремительного продвижения армии России. За последние два месяца наступление российских войск развивалось угрожающими темпами, а после вторжения ВСУ в Курскую область, планировавшегося киевским режимом с целью отвлечь внимание ВС России от красноармейского направления, только ускорилось.