Москва, 25 сентября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. На западе Москвы утром 25 сентября загорелся ангар. Огонь распространился на площади 600 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

По данным ведомства, возгорание случилось на улице Горбунова, д. №12а. Изначально площадь пожара на складе с автозапчастями составляла 100 кв. метров. Возникла угроза перехода огня на соседние строения, в том числе на стоящую поблизости автозаправочную станцию. Позднее угрозу перехода огня на АЗС сняли.

В 06:31 мск пожар локализовали. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября пожар тушили в доме №8 в Большом Черкасском переулке в центре Москвы. Огонь быстро распространялся, площадь возгорания превысила 150 кв. метров. В здании постройки конца XIX века была расположена гостиница. Часть строения закрыли на реконструкцию. Из-за возгорания пришлось перекрывать движение в переулке.

Несколько торговых рядов загорелись 22 сентября в Щербинке на территории Москвы. Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной. В тушении участвовали 53 специалиста и 18 единиц техники.