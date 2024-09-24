Харьков, Украина, 24 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей из 15 населённых пунктов Боровской общины Харьковской области, сообщает «Страна. ua».

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

По данным украинского издания, речь идёт о тех населённых пунктах, что наиболее приближены к линии фронта. Это сёла Изюмского, Первомайского, Богуславского и Чернещинского округов.

В публикации указано, что власти Украины проводят обязательную эвакуацию населения на подконтрольных Киеву территориях под предлогом «вопросов безопасности». При этом ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что жители региона не планируют эвакуироваться.

Он добавил, что действия властей Украины по эвакуации населения чаще связаны с подготовкой Вооружённых сил Украины (ВСУ) к обороне. По его словам, отказ от обязательной эвакуации может быть чреват серьёзными последствиями для жителей прифронтовых сёл.

В мае жители Харьковской области, отказывающиеся эвакуироваться, пожаловались на давление со стороны военных ВСУ. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Евгения Лисняка, эвакуированный житель села Гатища рассказал, что за два дня до освобождения населённого пункта украинские военные отобрали у него паспорт и сказали, что при отказе от эвакуации он будет лишён социальных выплат.

Ранее в Сумской области объявили эвакуацию из граничащих с Россией населённых пунктов. Эвакуировать должны были порядка шести тысяч человек, для которых были заготовлены специальные места для размещения.