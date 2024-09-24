Вильнюс, 24 сентября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Центр по правам человека Литвы направил в правоохранительные органы жалобу на радио — и телеведущего Альгиса Раманаускаса из-за его предложения расстреливать родителей, которые при детях слушают русские песни и смотрят русские фильмы. Об этом сообщает пресс-служба центра на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В публикации отмечается, что высказывания ведущего о русскоязычных жителях балтийской республики переходят границу свободы слова и разжигают ненависть.

В правоохранительные органы публично обратилась оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы, сказано в сообщении. Она попросила прокуратуру дать оценку опубликованным в публичной сфере словам Раманаускаса, которые, возможно, разжигают рознь.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября литовский телеведущий предложил сначала лишать родительских прав родителей, которые включают русскую музыку или фильмы, а после — расстреливать их. В связи с этим депутат литовского Сейма Миндаугас Пуйдокас обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и главы МИД оценить высказывания Раманаускаса.