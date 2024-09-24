Чернигов, Украина, 24 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Военные и гражданские власти Чернигова возложили друг на друга ответственность за плачевное состояние недавно построенных вокруг города укреплений, пишет 24 сентября издание «Украинская правда».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Фортификации в Черниговской области обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власти кивают друг на друга», — говорится в публикации.

Ранее в Сети появились фотографии фортификационных сооружений, которые были построены в области в 2022–2023 годах. Они поросли сорняками и местами обвалились. На них якобы потратили 110 млн гривен (2,6 млн долларов).

По словам главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, во время проверок и выездов на место некоторые вещи его шокировали.

«Речь и о качестве материалов, и о том, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификаций платили из бюджета города», — приводит его слова издание.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, в свою очередь, утверждает, что по каждому объекту военные подписали акт выполненных работ и дали высокую оценку их качеству.

Как передавало ИА Регнум, британский аналитик Тони Норфилд ранее заявлял, что киевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области.

В мае во время поездки на приграничные оборонительные рубежи украинские чиновники скрыли от главы киевского режима Владимира Зеленского реальную обстановку. Вместо этого ему показали более эффектный в военном плане участок фронта, признал депутат Верховной рады Михаил Бондарь.

На самом деле все остальные участки оборонительной линии вблизи украинской границы были сделаны наспех, где-то недостроены либо вообще отсутствовали, заявил депутат.