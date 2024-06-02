Лондон, 2 июня, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Киевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью, опубликованном 1 июня на YouTube-канале Dialogue Works.

Иван Шилов ИА регнум

По информации эксперта, союзники Киева рассчитывали, что в регионе построят сеть укреплений на границе с Россией и возле Харькова. Планировалось, что фортификационные сооружения позволят задержать продвижение российской армии.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — сказал Норфилд.

Он сообщил, что деньги, которые страны Запада выделяют на строительство укреплений на Украине, в реальности тратят на покупку за границей вилл для одного из приближённых Зеленского. Эксперт не уточнил, кого имел в виду, но отметил, что такие растраты происходят постоянно.

Норфилд напомнил, что весь мир перед началом конфликта на Украине признал эту страну одной из самых коррумпированных в Европе. Аналитик назвал нелепым, что об этом «забыли».

Как передавало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 1 июня заявил, что оборона ВСУ в Харьковской области рушится под напором российской армии. По его информации, Зеленский кричал на генералов, подозревая, что они скрывают от него правду о реальном положении дел в регионе. Эксперт также сообщил, что украинские войска, обороняющие Волчанск, уже почти окружены.

Наступление российских войск на севере Харьковской области началось в мае. Только в период с 11 по 17 мая они освободили в регионе 12 населённых пунктов и продолжили продвижение. 31 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ВС РФ освободили за неделю сёла Берестовое и Ивановка в Харьковской области.

30 мая глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия освободила половину города Волчанска в регионе. Он также отметил, что ВСУ постоянно пытаются проводить контратаки, но они заканчиваются провалом, украинская сторона несёт потери.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области проходит в рамках задачи по созданию санитарной зоны на Украине. Это необходимо, так как киевский режим не прекращает обстрелы Белгорода и других российских населённых пунктов, несмотря на предупреждения. Глава государства при этом сообщил, что пока нет планов брать Харьков под контроль.