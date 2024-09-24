Брест, Белоруссия, 24 сентября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В Белоруссии создано новое воинское подразделение, в состав которого входят только контрактники, сообщил 24 сентября президент страны Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Глава белорусского государства посетил 24 сентября 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области и провёл совещание по вопросам развития вооружённых сил страны.

«Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать ещё одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях», — цитирует Лукашенко белорусское государственное информагентство «БелТА».

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания президент Белоруссии, напомнив известное римское изречение, призвал готовиться к войне, чтобы избежать её. Тенденций к развязыванию войны против республики в настоящее время не наблюдается, добавил Лукашенко.

Также президент Белоруссии в ходе посещения полигона заявил о необходимости «встряхнуть» белорусскую армию и привести её в идеальное состояние. Готовить военнослужащих нужно, избегая бессмысленной муштры, но включая в их курс физическую подготовку, изучение современных видов оружия, огневой и тактической подготовки, подчеркнул Лукашенко.