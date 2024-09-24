Москва, 24 сентября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Фермеры ярмарок выходного дня в Москве регулярно отправляют продукты питания и необходимое снаряжение участникам спецоперации, сообщает официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

К примеру, фермер Светлана отправляет в зону проведения СВО продукты длительного хранения. Оказывать помощь участникам спецоперации она начала осенью 2022 года. Также помощь фронту отправляет её сосед в родном посёлке, который в прошлом был десантником.

«Мне не всё равно, через какие сложности и трудности проходят ребята на СВО. Конечно, хочется им помочь и поддержать тем, чем мы можем», — сказала Светлана.

Фермер работает на московских ярмарках с момента их появления. Женщина продаёт домашние молочные и мясные продукты, сало и сыр.

Помощь российским военным оказывают участники московских фестивалей. Они отправляют им продукты, тёплые вещи и другие необходимые товары.

Владельцы точек хозяйственных принадлежностей направляют в зону спецоперации средства личной гигиены, включая мыло, зубные щётки и не только. Кондитерские магазины отправляют бойцам сладости, фермерские точки — мёд и варенье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что около 4 млн рублей передали индивидуальные предприниматели Москвы в поддержку участников СВО.