Москва, 24 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более двух тыс. бойцов в зоне проведения спецоперации, сообщило 24 сентября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Военные подразделения группировки войск «Юг» ликвидировали до 810 бойцов ВСУ. В зоне ответственности группировки «Центр» потери ВСУ составили до 555 военных. Также ВС России отразили десять контратак штурмовых групп противника.

Российские бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение военным и технике украинских подразделений. Потери противника составили до 420 военнослужащих.

Также ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток», ещё 50 и 65 бойцов ВСУ были ликвидированы российскими военными группировок «Север» и «Днепр».

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки ВС РФ сбили 63 беспилотника ВСУ, две противорадиолокационные ракеты HARM и три снаряда РСЗО HIMARS.

По данным Минобороны на 24 сентября, всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов.

Также ВС России уничтожили 18 343 танка и другие боевые бронированные машины ВСУ, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 436 единиц специальной военной автомобильной техники.