Москва, 24 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Программные комплексы «РН-ГЕОСИМ» и «ГИС-РН» стали победителями XV конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» в номинации «Лучшая внутрикорпоративная разработка». Награждение состоялось в Москве в рамках X федерального форума по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Программные комплексы «Роснефти» признаны лучшими в нефтегазовой отрасли

«Роснефть» стала первой компанией в России, которая создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы разведки и добычи углеводородов. В списке ПО собственной разработки — 24 продукта для ключевых процессов нефтегазодобычи, десять из которых доступны для приобретения.

Комплекс «РН-ГЕОСИМ» разработал уфимский научный институт компании. Профильные специалисты применяют программный комплекс для построения геологических моделей и анализа месторождений углеводородов, что повышает эффективность их разведки и разработки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Программные комплексы «Роснефти» признаны лучшими в нефтегазовой отрасли

«РН-ГЕОСИМ» обеспечивает полный спектр инструментов, в том числе для управления данными, интерактивной визуализации, корреляции разрезов скважин, структурного моделирования с учётом тектонических нарушений, 3D геологического моделирования, подсчёта запасов, формирования отчётной графики.

Система «ГИС-РН» — совместная разработка научного института «Роснефти» в Томске и «Сибинтека». Это первая корпоративная геоинформационная система, которая построена на импортозамещающих технологиях и решает актуальные производственные задачи нефтяного сектора ТЭК.

Цифровой сервис консолидирует массивы геопространственной информации пользователей и применяется на всех этапах капитального строительства и эксплуатации объектов обустройства нефтегазовых месторождений.

К 2025 году возможности «ГИС-РН» дополнит модуль для автоматизированного дешифрирования аэрокосмоснимков, получаемых в процессе инженерных изысканий и экологического мониторинга. Обученный искусственный интеллект сможет распознавать объекты местности — реки, озёра, растительность и даже незаконные вырубки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Программные комплексы «Роснефти» признаны лучшими в нефтегазовой отрасли

«Роснефть» уже более 20 лет последовательно ведет разработку и промышленное внедрение отечественного программного обеспечения для нефтегазодобычи. Решение продиктовано необходимостью обеспечить технологическую независимость нефтегазовой отрасли страны с учетом специфики структуры запасов и современных подходов к добыче нефти и газа.