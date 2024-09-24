Москва, 24 сентября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Москве задержали тренера по плаванию, который притапливал ребёнка в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба Главного СУ СК России по Москве на официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В публикации указано, что следователи столичного СК задержали тренера, сейчас с ним выполняются необходимые следственные действия.

Согласно версии следствия, 22 сентября 2024 года тренер по плаванию оздоровительного центра, «вопреки своим обязанностям, в ходе индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения».

Нагатинский межрайонный следственный отдел СУ по Южному административному округу Главного СУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Представители ведомства отметили, что в ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели, а также осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Проведение следственных действий продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в бассейне на улице Генерала Белова. На видеозаписи видно, как мужчина хватал мальчика за руки и с головой окунал в воду, а также отбирал у него резиновую шапочку. Мальчик сопротивлялся, а в какой-то момент замахнулся на тренера. По словам тренера, он играл с ребёнком.