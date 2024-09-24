Туапсе, Краснодарский край, 24 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Мужчина ранил ножом пятерых туристов в станице Чилипси в Краснодарском крае. Все пострадавшие и сам нападавший госпитализированы. Об этом сообщил отдел МВД России по Туапсинскому району 24 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«По факту конфликта, в котором 38-летний житель Горячего Ключа нанёс ножевые ранения пятерым гражданам на территории урочища Каньон станицы Чилипси, отделом МВД России по Туапсинскому району в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В медучреждение города Туапсе госпитализированы пострадавшие с различными травмами, в том числе и сам нападавший», — указано в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что нож был изъят, сейчас проводится ряд экспертиз, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября в Иркутской области подросток убил ножом 12-летнюю девочку. По версии следствия, на спортивной площадке между молодым человеком и его знакомой произошёл конфликт, в ходе которого подросток нанёс пострадавшей множественные удары ножом. От полученных ранений девочка скончалась.

17 сентября в Санкт-Петербурге было найдено тело политактивиста Виталия Иоффе, который скончался от множественных ударов ножом. В результате конфликта его 20-летний сожитель нанёс Виталию 20 ударов ножом, а затем уехал в Выборг на такси, где сдался правоохранителям.