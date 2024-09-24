Иркутск, 24 сентября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В посёлке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как указано в публикации, инцидент произошёл 21 сентября. Подозреваемый был задержан. Его заключили под стражу на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Обстоятельства, а также причины и условия произошедшего устанавливаются.

По версии следствия, на спортивной площадке между молодым человеком и его знакомой произошёл конфликт, в ходе которого подросток нанёс пострадавшей множественные удары ножом. От полученных ранений девочка скончалась.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе в своего сверстника. В результате 15-летний школьник получил телесные повреждения. Ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, угрозы для жизни нет. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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