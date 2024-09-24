Санкт-Петербург, 24 сентября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена» в Петербурге, суд наложил арест на доли и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ). Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Алексей Даничев/РИА Новости

Суд наложил арест на 50% долей в уставном капитале завода, а также на его имущество: земельный участок площадью 20 тыс. кв. метров и два нежилых здания.

Эта мера позволит обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий.

Как сообщало ИА Регнум, у стадиона «Газпром Арена» к 2025 году появятся два открытых бассейна, верёвочный парк и пляж.

Следственный комитет РФ раскрыл хищение около 180 млн рублей при строительстве знаменитого стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Речь идёт о поставках систем видеонаблюдения: компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, якобы привлекла в качестве субподрядчика «Группу компаний «Охрана», учредителем которой является предприниматель Алексей Кобыща.

Стадион на Крестовском острове строился за бюджетный счет. Он был заложен ещё в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что стадион обойдётся бюджету в 6,7 млрд рублей, но за неполные десять лет смета достигла 43 млрд рублей, а по некоторым оценкам — до 50 млрд рублей.

В 2016 году был арестован вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, курировавший стройку. По версии следствия, в 2013 году Оганесян вместе с сообщниками завладел примерно 50 млн рублей. Чиновник свою вину полностью признал.

Стадион был передан футбольному клубу «Зенит» по концессии за 1 рубль на 49 лет.