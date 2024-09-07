Одесса, Украина, 7 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Одесский областной территориальный центр комплектации (ТЦК — так на Украине называют военкоматы) заявил в субботу, 7 сентября, что его сотрудник ранее напал на женщину и избил её из-за того, что она «пыталась воспрепятствовать мобилизации».

Иван Шилов ИА Регнум

«У здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, привлекшая внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта», — говорится в сообщении ТЦК в социальной сети Facebook* (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

Как передавало ИА Регнум, весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, в частности, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора [Владимира] Зеленского».

Украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны, власть которой намерена заставить их умереть или стать калеками ради продолжения собственного существования, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.