Иркутск, 23 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Подросток, напавший с молотком на своих одноклассников в Балаганской школе, готовится к эвакуации в медучреждение Иркутска, а трое пострадавших восьмиклассников отправлены на лечение домой, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой. Нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Нападавшего остановил учитель физкультуры Александр Бакуров, которого губернатор похвалил отдельно.

«Вечером в школе провели родительское собрание. По его результатам Максим Александрович (Парфёнов, региональный министр образования. — Прим. ред.) доложил, что завтра к работе с детьми и родителями приступят специалисты-психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, а также из Москвы. Отдельно хочу поблагодарить Александра Михайловича Бакурова за грамотные действия, что не растерялся в кризисной ситуации», — также отметил Кобзев.

По информации из сообщения, сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Также проверку начала прокуратура.

Как передавало ИА Регнум, сегодня стало известно, что в этой школе не было металлоискателя. В настоящее время рассматриваются все возможные версии, как ученик смог пронести опасные предметы в учебное заведение. Сейчас нападавший задержан. Отмечалось, что мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.