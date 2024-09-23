Напавшего с молотком на одноклассников подростка эвакуируют в медучреждение
Иркутск, 23 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Подросток, напавший с молотком на своих одноклассников в Балаганской школе, готовится к эвакуации в медучреждение Иркутска, а трое пострадавших восьмиклассников отправлены на лечение домой, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой. Нападавшего готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске», — сообщил губернатор в Telegram-канале.
Нападавшего остановил учитель физкультуры Александр Бакуров, которого губернатор похвалил отдельно.
«Вечером в школе провели родительское собрание. По его результатам Максим Александрович (Парфёнов, региональный министр образования. — Прим. ред.) доложил, что завтра к работе с детьми и родителями приступят специалисты-психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, а также из Москвы. Отдельно хочу поблагодарить Александра Михайловича Бакурова за грамотные действия, что не растерялся в кризисной ситуации», — также отметил Кобзев.
По информации из сообщения, сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Также проверку начала прокуратура.
Как передавало ИА Регнум, сегодня стало известно, что в этой школе не было металлоискателя. В настоящее время рассматриваются все возможные версии, как ученик смог пронести опасные предметы в учебное заведение. Сейчас нападавший задержан. Отмечалось, что мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.