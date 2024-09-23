Иркутск, 23 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В Балаганске преподаватель физкультуры остановил восьмиклассника, напавшего на троих своих одноклассников с молотком, сообщил, прибывший на место министр образования Иркутской области Максим Парфёнов в Telegram-канале.

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«Сегодня утром поступил звонок от управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе №1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трём одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — рассказал Парфёнов.

Региональный министр уточнил, что серьёзных травм детям нанесено не было, необходимая помощь была оказана, а затем школьников отправили домой.

«Следственный комитет возбудил два уголовных дела: в отношении работников образования и органов системы профилактики о халатности, а также о покушении на убийство двух и более лиц», — указано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сегодня стало известно, что в этой школе не было металлоискателя. В настоящее время рассматриваются все возможные версии, как ученик смог пронести опасные предметы в учебное заведение. Сейчас нападавший задержан. Отмечалось, что мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.