Одесса, Украина, 23 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. На Украине созданы специальные подразделения для борьбы с видеофиксацией насильственной мобилизации, заявил начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко.

Geovien So/Global Look Press

По его словам, на Украине существуют такие граждане, которые якобы специально «играют на публику», а в это время по специальному указанию кто-то осуществляет видеосъёмку.

«Случаев таких много. Этими случаями занимаются соответствующие органы. Созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации», — сказал Пуйко в интервью, опубликованном украинским изданием «Страна. ua».

Подробности работы таких подразделений не раскрываются, при этом известно, что они не относятся к военкоматам.

В интернете встречаются видео, на которых представители украинских военкоматов нередко избивают мужчин призывного возраста, после чего затаскивают их в микроавтобус и увозят в неизвестном направлении.

Так, накануне стало известно об учащении случаев жёсткой мобилизации в городе Черновцы. Украинское издание опубликовало видео, на которых сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) насильственно мобилизуют двух граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ТЦК увезли водителя рейсового автобуса в курортном городе Яремче в Ивано-Франковской области. На тот момент в автобусе находились порядка 50 человек.

Весной 2024 года киевский режим из-за нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Из-за этого в стране появился закон, вступивший в силу 18 мая. В частности, он разрешил сотрудникам украинских военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.