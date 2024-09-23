Москва, 23 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Мультипликатор Гарри Бардин опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом 23 сентября сообщило «РИА Новости».

Антон Новодережкин/ТАСС Гарри Бардин

«Я чувствую себя прекрасно. Это дежурное обследование», — сказал он, назвав сообщения о своей экстренной госпитализации фейком.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 83-летнего Бардина якобы экстренно госпитализировали в Москве с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление.

Бардин является обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и пяти премий «Ника», лауреатом Государственной премии РФ. Среди самых известных его анимационных картин — «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Кот в сапогах», «Чуча» и другие.