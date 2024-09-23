Стокгольм, 23 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет, сообщает 23 сентября Aftonbladet.

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«Он был тёплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать», — говорится в заявлении семьи артиста, которое приводит издание.

Причиной смерти музыканта стали осложнения болезни Альцгеймера, уточняется в публикации.

Роджер Палм родился в 1949 году, начал играть на аккордеоне с четырёх лет, с двенадцати — на гитаре, затем на барабанах.

Профессиональную карьеру начал в локальной группе The Skymen, работал в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters. С 1970-х присоединился к шведской группе ABBA в качестве ударника.