Москва, 23 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за организацию или участие в вооружённом мятеже. Максимальная мера наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Belkin Alexey/Global Look Press

Так, организатору вооружённого мятежа, который направлен на насильственное изменение конституционного строя России или нарушение территориальной целостности РФ, будет грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участники вооружённого мятежа могут получить срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

При этом отмечается, если во время мятежа была зафиксирована смерть человека или другие тяжкие последствия, помимо лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, будет предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до одного млн рублей или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до пяти лет.

Также авторы законопроекта предложили разграничить уголовную ответственность за вооружённый мятеж в зависимости от степени вовлечённости и от тяжести последствий. В особо тяжких случаях будет предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооружённый мятеж. Такую меру предлагается предусмотреть для лиц, которые добровольно и своевременно сообщили об этом органам власти, что способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.