Вашингтон, 23 сентября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. США и их союзники обеспокоены углублением связей между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Об этом 23 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Соединённые Штаты и их союзники всё больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти страны углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию, вопреки столкновению с одними из самых масштабных санкций, которые когда-либо вводил Запад», — указано в публикации.

Как отмечается в материале, на ослабевание Запада указывает множество факторов, в том числе неспособность решить проблему с йеменскими хуситами и вытеснение США и их союзников с военных баз в Африке, где усиливают своё влияние Москва и Пекин.

Авторы материала добавили, что стремительный рост БРИКС также вызывает беспокойство у Запада, поскольку всё больше стран вступают в объединение, открыто призывающее к созданию альтернативного центра глобального влияния.

Как сообщало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США крайне обеспокоены развитием и укреплением отношений России и Китая. Он отметил, что действия российского и китайского лидеров по укреплению отношений между государствами противоречат американским интересам в сфере национальной безопасности. По словам Кирби, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина объединяет решимость в желании бросить вызов международному порядку.