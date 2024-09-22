Турция, 22 сентября, 2024, 22:16 — ИА Регнум. В числе туристов, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир, оказались девять россиян. Об этом в воскресенье вечером, 22 сентября, сообщили в посольстве России в Турции.

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«В результате аварии пострадало 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Уточняется, что пострадавшие получили лёгкие травмы, медицинскую помощь им оказали в больницах Невшехира. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, у города Аджигёль в турецкой провинции Невшехир в ДТП попал микроавтобус. По данным агентства IHA, микроавтобус перевернулся после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе. Всего пострадали 18 человек. Среди них 15 иностранных туристов, два водителя и проводник.