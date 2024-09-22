Одесса, Украина, 22 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. В Одесской области 22 сентября произошёл пожар в гостиничном комплексе, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные интернет-паблики.

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Предположительно, горит гостиница в городе Черноморске. В публикации канала утверждается, что её подожгли сами отдыхающие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля сильный ветер пригнал лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, в населённые пункты. В тушении огня была задействована авиация. Как выяснилось, причиной возгорания стал костёр для пикника, который развели местные жители.

В январе 2022 года масштабный пожар произошел в гостинице элитного румынского курорта Рупя в уезде Брашов. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, охватил площадь в 400 кв. м. и уничтожил крышу и чердак трехэтажного здания.