В Румынии в гостинице произошел крупный пожар
Бухарест, 13 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Масштабный пожар произошел в гостинице элитного румынского курорта Рупя в уезде Брашов (Трансильвания). Об этом 13 января сообщает бухарестская газета Romania Libera.
Согласно официальной информации, возгорание началось поздно вечером 12 января. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, охватил площадь в 400 квадратных метров и уничтожил крышу и чердак трехэтажного здания. На момент инцидента в гостинице находилось около 30 туристов, все они были эвакуированы.
Для борьбы с пожаром на место происшествия были стянуты несколько региональных бригад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Румынии, а также добровольные пожарные дружины. Для полной ликвидации последствий инцидента огнеборцам понадобилось более 6 часов.
Жертв нет. Сообщается об одном пострадавшем, пережившем приступ панической атаки. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил использования обогревательных приборов.