Бухарест, 13 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Масштабный пожар произошел в гостинице элитного румынского курорта Рупя в уезде Брашов (Трансильвания). Об этом 13 января сообщает бухарестская газета Romania Libera.

2968288 Пожар

Согласно официальной информации, возгорание началось поздно вечером 12 января. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, охватил площадь в 400 квадратных метров и уничтожил крышу и чердак трехэтажного здания. На момент инцидента в гостинице находилось около 30 туристов, все они были эвакуированы.

Для борьбы с пожаром на место происшествия были стянуты несколько региональных бригад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Румынии, а также добровольные пожарные дружины. Для полной ликвидации последствий инцидента огнеборцам понадобилось более 6 часов.

Жертв нет. Сообщается об одном пострадавшем, пережившем приступ панической атаки. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил использования обогревательных приборов.