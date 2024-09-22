Берлин, 22 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Норвежская компания Equinor решила выйти из совместного с немецкой RWE проекта поставок водорода в Германию из-за его дороговизны, пишет газета Berliner Zeitung.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы приняли решение на ранней стадии отказаться от этого проекта», — приводит издание слова представителя норвежской компании Магнуса Франца Эйдсвольда.

В материале отмечается, что отказ норвежцев от проекта является серьёзным ударом для немецкого министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека и «зелёных», которые считают водород «мотором развития сталелитейной промышленности» в стране.

Стороны подписали заявление о намерениях в январе 2022 года, договорившись о планах реализации проекта, который предусматривал производство водорода из природного газа в комбинации с улавливанием и хранением углекислого газа. Его планировалось поставлять по первому в мире морскому водородному трубопроводу на водородные газовые электростанции в ФРГ.

В марте 2023 года старший вице-президент Equinor Айрик Варнесс заявлял, что Норвегия не сможет полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке.