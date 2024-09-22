Воскресенск, Московская область, 22 сентября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Самолёт Cessna-182 совершил экстренное приземление в Воскресенске. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что днём 22 сентября самолёт Cessna-182 экстренно приземлился в Воскресенске. По предварительной информации, в полёте была выявлена неисправность электросистемы воздушного судна, в результате которой произошло задымление кабины.

«Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолёт получил незначительные повреждения, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Следователи ведут осмотр места инцидента и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября самолёта авиакомпании «Аэрофлот» произвёл экстренное приземление в аэропорту Волгограда. Причиной этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса.

Следовавший из Москвы в Стамбул самолёт Airbus A320 турецкой авиакомпании 9 сентября произвёл незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково в Стамбул с почти пятичасовой задержкой и через два часа произвело экстренное приземление в Варшаве.