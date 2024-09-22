Москва, 22 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. До 40% жителей Белгородской области могут оказать первую помощь раненным при обстрелах. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Порядка 200 тыс. человек у нас прошли через курсы обучения оказания медицинской помощи. У нас 160 тыс. детей в школах, со всеми ведём занятия по оказанию медицинской помощи. То есть, процентов 30-40, минимум 300-350 тыс. людей у нас могут это сделать», — рассказал он.

Гладков уточнил, что после украинских обстрелов, жертвами которых становятся мирные жители, белгородские власти разбирают ситуацию и выясняют, была ли возможность укрыться, что нужно сделать для того, чтобы в случае повторения этого инцидента у людей была возможность спасти свою жизнь.

«И поэтому появились вот эти бетонные укрытия, поэтому появились аптечки, поэтому появились ФБС-блоки, контролёры на подъездах. Поэтому кто-то прошёл целенаправленно через курсы, кто-то посмотрел онлайн курсы», — объяснил глава региона.

Гладков добавил, что в бетонных укрытиях также появились плакаты, на которых можно ознакомиться с процессом оказания помощи при ранении до прибытия скорой помощи. Также губернатор информировал, что белгородские власти требует ввести во всех бюджетных учреждениях и на предприятиях должности тех, кто еженедельно будет проводить такие курсы.

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