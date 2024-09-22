Тихвин, Ленинградская область, 22 сентября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи в ночь на 21 сентября съехал в кювет и врезался в дерево, двигаясь по трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово в Ленинградской области. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Авария произошла на 232-м км дороги. Машина районной больницы Тихвина под управлением 51-летнего водителя возвращалась в город. В какой-то момент она съехала в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулась набок и столкнулась с деревом.

«В результате ДТП водитель скорой от полученных травм скончался на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле две женщины-фельдшера, 60 и 48 лет, с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Полиция начала проверку обстоятельств происшествия, сотрудникам предстоит установить все детали трагедии.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем. Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей.

Двумя днями ранее автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе на участке дороги, ведущей в Кронштадт. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.