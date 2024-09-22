Власти Британии прекратили финансирование институтов Конфуция
Лондон, 22 сентября, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Финансирование институтов Конфуция, действующих при 30 британских вузах, окончательно прекратило правительство Великобритании. Об этом 21 сентября сообщила газета Sunday Telegraph со ссылкой на министерство образования королевства.
В качестве причины для такого решения названа обеспокоенность властей Великобритании из-за якобы растущего китайского влияния. Спецслужбы опасаются, что институты Конфуция используются китайской разведкой для прикрытия своей деятельности, а также для вербовки молодых британцев и для влияния на настроения молодёжи королевства.
Как указал канцлера (церемониальный глава) Оксфордского университета и последний британский губернатор Гонконга (1992-1997) лорд Кристофер Паттен, институты не просто помогают британским студентам изучать китайский язык и культуру, но и пытаются влиять на события в стране. По словам Паттена, существуют свидетельства такого влияния институтов Конфуция.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Риши Сунак, занимавший пост премьер-министра Великобритании, называл Китай самой большой долгосрочной угрозой для страны. Он предлагал прекратить финансирование институтов Конфуция ещё во время своей предвыборной кампании. Также Сунак планировал пересмотреть британо-китайские партнерские отношения в области исследований, которые могут способствовать помощи Пекину в технологической или военной сфере. Однако его предложения отвергли в правительстве, посчитав их непропорциональными.