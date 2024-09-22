Лондон, 22 сентября, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Финансирование институтов Конфуция, действующих при 30 британских вузах, окончательно прекратило правительство Великобритании. Об этом 21 сентября сообщила газета Sunday Telegraph со ссылкой на министерство образования королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В качестве причины для такого решения названа обеспокоенность властей Великобритании из-за якобы растущего китайского влияния. Спецслужбы опасаются, что институты Конфуция используются китайской разведкой для прикрытия своей деятельности, а также для вербовки молодых британцев и для влияния на настроения молодёжи королевства.

Как указал канцлера (церемониальный глава) Оксфордского университета и последний британский губернатор Гонконга (1992-1997) лорд Кристофер Паттен, институты не просто помогают британским студентам изучать китайский язык и культуру, но и пытаются влиять на события в стране. По словам Паттена, существуют свидетельства такого влияния институтов Конфуция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Риши Сунак, занимавший пост премьер-министра Великобритании, называл Китай самой большой долгосрочной угрозой для страны. Он предлагал прекратить финансирование институтов Конфуция ещё во время своей предвыборной кампании. Также Сунак планировал пересмотреть британо-китайские партнерские отношения в области исследований, которые могут способствовать помощи Пекину в технологической или военной сфере. Однако его предложения отвергли в правительстве, посчитав их непропорциональными.