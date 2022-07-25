Лондон, 25 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. По мнению кандидата на пост британского премьер-министра, экс-министра финансов страны Риши Сунака, Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании. Его слова 25 июля приводит издание The Telegraph.

UK Government Риши Сунак

«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — сказал он.

Также Сунак заявил, что в случае избрания его на пост главы правительства Британии он намерен закрыть действующий на территории страны институт Конфуция и пересмотреть британо-китайские партнерские отношения в области исследований, которые могут способствовать помощи Пекину в технологической или военной сфере.

«Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом (США Джо) Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай», — уточнил кандидат в премьер-министры Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Род Лиддл в статье британской газеты The Times написал, что на Западе СМИ искажают картину боевых действий на Украине, скрывая от читателей крупные успехи Вооружённых сил России в ходе спецоперации.