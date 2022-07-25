Кандидат в премьер-министры Британии назвал Китай главной угрозой
Лондон, 25 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. По мнению кандидата на пост британского премьер-министра, экс-министра финансов страны Риши Сунака, Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании. Его слова 25 июля приводит издание The Telegraph.
«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — сказал он.
Также Сунак заявил, что в случае избрания его на пост главы правительства Британии он намерен закрыть действующий на территории страны институт Конфуция и пересмотреть британо-китайские партнерские отношения в области исследований, которые могут способствовать помощи Пекину в технологической или военной сфере.
«Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом (США Джо) Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай», — уточнил кандидат в премьер-министры Британии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Род Лиддл в статье британской газеты The Times написал, что на Западе СМИ искажают картину боевых действий на Украине, скрывая от читателей крупные успехи Вооружённых сил России в ходе спецоперации.