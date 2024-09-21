Село Новоселицкое, Ставропольский край, 22 сентября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в Ставропольском крае, сообщили 21 сентября в региональном управлении МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В 23:40 ликвидация открытого горения», — уточнили в подразделении ведомства, сообщение которого приводит «Интерфакс».

Ранее появилась информация о том, что пожар локализован.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября на заправке, которая располагается в районе поворота с автодороги Новоселицкое — Александровское на село Журавское, загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на АЗС, а также на ещё два автомобиля и постройки на станции.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. Их госпитализировали. Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Также получили повреждения две легковые машины и квадроцикл.