В Ставропольском крае пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС
МЧС: открытое горение на АЗС в Ставропольском крае ликвидировано
Село Новоселицкое, Ставропольский край, 22 сентября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в Ставропольском крае, сообщили 21 сентября в региональном управлении МЧС РФ.
«В 23:40 ликвидация открытого горения», — уточнили в подразделении ведомства, сообщение которого приводит «Интерфакс».
Ранее появилась информация о том, что пожар локализован.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября на заправке, которая располагается в районе поворота с автодороги Новоселицкое — Александровское на село Журавское, загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на АЗС, а также на ещё два автомобиля и постройки на станции.
В результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. Их госпитализировали. Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Также получили повреждения две легковые машины и квадроцикл.