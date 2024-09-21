Село Новоселицкое, Ставропольский край, 22 сентября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Пожар на автозаправочной станции в Ставропольском крае локализован, число пострадавших возросло до двух человек. Об этом вечером 21 сентября сообщил глава Новоселицкого муниципального округа Виктор Фетисов.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«На данный момент пожар на АЗС локализован. Проводится пролив бензовоза», — написал Фетисов в своём Telegram-канале.

По его словам, двоих пострадавших с ожогами средней тяжести доставили в Новоселицкую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю, на АЗС загорелся бензовоз с бензином АИ-92. Повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл.

Как передавало ИА Регнум, инцидент на участке автодороги Новоселицкое — Александровское произошёл около 22:30 по местному времени (совпадает с мск). С бензовоза огонь перекинулся на АЗС, охватив два автомобиля и постройки на станции. На место происшествия прибыли пожарные и оперативные службы.