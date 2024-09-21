Село Новоселицкое, Ставропольский край, 21 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара, который охватил бензовоз и автозаправочную станцию в Ставропольском крае, сообщил 21 сентября врио главы Новоселицкого округа Виктор Фетисов.

Дарья Драй ИА REGNUM

Ранее стало известно о том, что на дороге Новоселицкое — Александровское в Ставрополье вспыхнул пожар на автозаправке. Возгорание началось с бензовоза, а после оно перешло на АЗС.

«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил, что, по информации медиков, состояние пациента стабильное.

Фетисов уточнил, что пожар в районе поворота с трассы на село Журавское. Врио главы округа добавил, что на место случившегося направились оперативные службы и пожарные.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Охе Сахалинской области на заправке водитель уехал на горящем автомобиле с заправки. Возгорание началось с бензобака. У водителя подгорела одежда, но он сбил пламя с себя и, сев в горящюю машину, поехал. При этом автомобиль позже потушили, а мужчина получил ожоги.