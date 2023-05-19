Оха, Сахалинская область, 19 мая, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Водитель уехал на горящем авто с заправки в Сахалинской области. Сначала у него подгорела одежда, сообщил 19 мая Telegram-канал SHOT.

les_fendaillous Огонь

По информации источника, двое мужчин заправлялись на АЗС в Охе, когда у них вспыхнул бензобак.

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«Водитель сбил пламя с себя, а потом сел в «адскую колесницу» и уехал с заправки», — говорится в сообщении.

Позже машину потушили, а у пострадавшего ожоги 1-й и 2-й степени.

Как сообщало ИА Регнум, шесть машин сгорели на парковке в Новой Москве. Пожар вспыхнул из-за горючего топлива, которое утекло в канализацию и загорелось. Спасатели ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.