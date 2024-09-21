Чита, 21 сентября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Банно-оздоровительный комплекс загорелся в Чите на площади 500 квадратных метров, сообщили 21 сентября в пресс-службе МЧС России.

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В ведомстве уточнили, что место возгорания находится на улице Ивановская.

«Банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба» горит в Забайкалье в Чите по улице Ивановская», — отметило МЧС в своём Telegram-канале.

Для борьбы с огнём задействовано 43 человека и 13 единиц техники. Забор воды для тушения осуществляется из озера Кенон. По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года произошёл пожар на банном комплексе на Угрешской улице в Москве. Он вспыхнул в двухэтажном нежилом строении. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. К тушению были привлечены вертолёт Московского авиационного центра и катер.