Москва, 19 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. На Угрешской улице города Москвы вечером 19 июля загорелся банный комплекс, сообщили в МЧС России.

LoggaWiggler Пожар

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Пожар ликвидируют в двухэтажном нежилом строении на площади 500 кв. метров. В здании банного комплекса безлюдно. Данных по пострадавшим не поступало.

К тушению возгорания привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности, уточнили в экстренных службах.

К тушению привлечены вертолёт Московского авиационного центра и катер.

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Ранее ИА Регнум передавало, 18 июля на московском складе на территории комбината «Лира», выпускающего пианино и рояли, произошёл пожар. В склад с краской на улице Енисейской ударила молния, в результате чего он загорелся. Из-за этого сработала порошковая система пожаротушения.

В январе 2022 года в Екатеринбурге загорелся банный комплекс. Площадь пожара на улице Мопра составила 100 кв. метров.