Челябинск, 21 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Челябинец Руслан Панченков, угрожавший отрезать язык учительнице, полгода назад едва не подрался с самым сильным человеком России ― южноуральским силачом Эльбрусом Нигматуллиным. О конфликте спортсмен 21 сентября рассказал в соцсети.

Соцсети

«В Челябинске вызвал большой резонанс случай, когда мужчина угрожал отрезать язык учительнице. И сегодня, просматривая новостные ленты, я увидел лицо этого человека и вспомнил его», ― написал Нигматуллин на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, примерно полгода назад в раздевалке одного из фитнес-центров Металлургического района у него с этим мужчиной произошел конфликт. Он узнал спортсмена и попытался с ним сфотографироваться, при этом вёл себя очень неадекватно и агрессивно.

«Я ему отказал. В ответ на это он начал дерзить и предъявлять мне свои претензии. Во время словесной перепалки чуть не случилась драка. Я себя тогда сдержал и ушёл в зал, посчитав, что в случае драки меня могут сделать виноватым», ― добавил силач.

Он подчеркнул, что агрессия и хамское поведение для этого человека — норма. И если он не побоялся самого сильного человека России, то что говорить про женщин-учителей, посетовал Нигматуллин.

Как сообщало ИА Регнум, скандал разразился 19 сентября. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как 37-летний Панченков проникает в класс и угрожает расправой учительнице. Причиной инцидента стало поведение детей мужчины. Учительница отчитала одного из мальчиков за использование смартфона, а затем попросила говорить с ней на русском языке.

Ребёнок пожаловался отцу, а тот решил выяснить отношения с преподавателем в грубой форме, угрожая отрезать ей язык. После инцидента преподавателя с 34-летним стажем Галину К. увезли в больницу, а Руслана доставили в отдел полиции, где он принёс извинения. В настоящее время суд арестовал мужчину на 15 суток.

Семья Руслана считает, что в действиях мужчины нет ничего плохого, также родственники заявили, что он никому не угрожал, а в конфликте винят преподавателя.

Эльбрус Нигматуллин является мастером по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократным обладателем титула «Самый сильный человек России». Спортсмен установил несколько рекордов, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.