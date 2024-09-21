Рязань, 21 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Рязани на выставке достижений народного хозяйства создали пирамиду из тыкв, сообщил 21 сентября местный портал ya62.ru.

Кадр из видео

Пирамида высотой шесть метров установлена в Торговом городке к фестивалю урожая, который проходит сегодня, 21 сентября.

В Торговом городке будут продаваться выращенные фермерами фрукты и овощи, пройдут мастер-классы. Мастерская «Ангельское пёрышко» научит гостей создавать тыковки-игольницы, специалисты музея «Галерея пряников» покажут, как расписывать пряники.

Вечером на главной сцене выступит кавер-группа Gangsters.

Торговый городок в Рязани был открыт 27 октября 1955 года как аналог московского ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 сентября заявил, что западные санкции способствовали развитию сельского хозяйства в стране. В результате продовольственное эмбарго, введённое Западом, оказалось выгодным для России.

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна в этом году поставила рекорды по урожаю овощей и фруктов. Урожай картофеля оказался максимальным за последние 30 лет.