Астана, 21 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. В Туркестанской области, находящейся на юге Казахстана, произошёл бунт заключённых. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы казахстанского МВД.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания», — привёл сообщение пресс-службы местный портал Tengrinews.

Отмечается, что по этому факту в республике возбудили уголовное дело по части 3 статьи 428 УК Казахстана. Эта статья касается группового неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исправительного учреждения с применением насилия.

В пресс-службе добавили, что сейчас в колонии находятся глава комитета с руководством и личным составом местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС). Также в исправительное учреждение прибыли сотрудники Национальной гвардии и надзорных органов, стабилизировавшие ситуацию.

При этом двое военнослужащих Нацгвардии и один сотрудник ДУИС получили незначительные телесные повреждения, им всем оказана необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта заключённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области, в которой сидел «скопинский маньяк». Отмечалось, что один из заключённых отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения и его действия поддержали несколько заключенных, которые сломали окна и отсекающие двери в отряде.

В конце декабря сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) 22 обвиняемых и подозреваемых произошёл бунт. Заключённые пошли на это, так как не хотели отправляться в Армавир в преддверии новогодних праздников.