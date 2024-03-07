Саратов, 7 марта, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Заключённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве в Саратовской области, где сидел «скопинский маньяк», сообщили 7 марта в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания — имеет 54 взыскания — и содержащийся в отряде со строгими условиями отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения», — сообщили в пресс-службе ФСИН «РИА Новости».

Действия осужденного поддержали несколько заключенных. Они сломали окна и отсекающие двери в отряде.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники исправительной колонии требовали от заключенного выдать находящийся у него «запрещенный предмет». Когда тот отказался, те применили физическую силу.

Сейчас колония работает в штатном режиме, администрация начала оценку материального ущерба.

Исправительная колония №4 оказалась в центре внимания СМИ в марте 2021 года, когда на свободу вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Он отбывал 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек. Мохов снова попал на скамью подсудимых по делу об убийстве в его доме в августе 2022 года. «Скопинского маньяка» заподозрили в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Прозвище «скопинский маньяк» преступник получил за похищение в Рязани двоих девушек 14 и 17 лет. Мохов продержал их в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в сочинском изоляторе временного содержания 22 обвиняемых устроили бунт, не желая отправляться в Армавир в преддверии новогодних праздников. Для отправки в СИЗО готовили 47 человек. Они начали шуметь и стучать по окнам раздачи еды, когда их попытались принудительно вывести. В результате заключённые сломали несколько окон, четыре человека пострадали.

Осенью 2021 года массовые беспорядки произошли в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Заключённые в знак солидарности с помещёнными в штрафной изолятор осуждёнными устроили погром. В беспорядках участвовали около 200 человек. Они вывели из строя видеокамеры, сломали ограждения и мебель. Бунт удалось урегулировать, никто не пострадал.