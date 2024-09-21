Киев, 21 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Личные данные граждан требуют выдавать украинские силовики от операторов сотовой связи. Об этом 20 сентября рассказал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Img-s2.onedio.com Прослушка

«К сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определённых лиц. Это не афишируется, но это происходит», — указал Волынец.

Депутат не уточнил, о ком именно из граждан идёт речь, но добавил, что это может быть любой человек. По словам депутата, прослушивается всё, для этого силовикам нужно лишь получить доступ к коду.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США создали программу, которая может прослушивать смартфоны и другие гаджеты пользователей для формирования целевой рекламы. В презентации указано, что система, которая получила название «Активная прослушка» (Active Listening), может использовать смартфоны и прочие устройства, фиксируя данные в реальном времени. Применение искусственного интеллекта позволяет прослушивать разговоры возле смартфона, а также анализировать действия пользователя в сети. Отмечается, что Active Listening захватывает любые звуки с микрофона любых смартфонов.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин перечислил возможные признаки прослушки: перегрев телефона, шумы и эхо во время звонков. Он отметил, что эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам.