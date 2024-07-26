Москва, 26 июля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Перегрев телефона, а также шумы и эхо во время звонков могут свидетельствовать об установленной на устройство прослушке, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Известия/ Анна Селина

«Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», — процитировала его «Российская газета».

Также депутат посоветовал обратить внимание на быструю разрядку гаджета и статистику использования мобильных данных. По его словам, шпионские программы часто передают информацию через Сеть, из-за чего растёт потребляемый устройством трафик.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России представили российский смартфон «Р-ФОН», который назвали «антишпионским». В беседе с ИА Регнум генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв отметил, что в сложившихся условиях было необходимо появление полностью российского телефона. И его создавали в первую очередь для государственных служащих, для тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Он напомнил, что американские разработчики сотрудничают со спецслужбами, поэтому западные телефоны небезопасны.

Ромачёв уверен, что главное преимущество смартфона «Р-ФОН» заключается в гарантиях безопасности, которые даёт новое устройство. Основная часть софта — программного обеспечения (ПО) — разработана в России. Кроме того, информация и данные, с которыми работают пользователи на телефоне, не покидают пределов Российской Федерации