Вашингтон, 3 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В США создали программу, которая может прослушивать смартфоны и другие гаджеты пользователей для формирования целевой рекламы. Об этом сообщило издание 404 Media.

Global Look Press

Новый инструмент, который анализирует собранные с домашних устройств аудиозаписи, технологическим компаниям предложили специалисты американского медиаконгломерата Cox Media Group (CMG), разработавшие продукт. О новой программе стало известно в декабре прошлого года, а летом журналисты 404 Media получили доступ к внутренней презентации.

В презентации указано, что система, которая получила название «Активная прослушка» (Active Listening), может использовать смартфоны и прочие устройства, фиксируя данные в реальном времени. Применение искусственного интеллекта позволяет прослушивать разговоры возле смартфона, а также анализировать действия пользователя в сети. Отмечается, что Active Listening захватывает любые звуки с микрофона любых смартфонов.

Собранную информацию сервис объединяет с поведенческими данными для настройки более точных рекламных кампаний. Это позволяет программе выдавать клиентам самую точную рекламу.

В презентации CMG в качестве клиентов компании указаны Google, Amazon и Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом не уточняется, использовали ли перечисленные компании новый инструмент прослушки.

После обнародования данных об использовании Active Listening Google и Meta удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon заявили, что знают об этом сервисе, но никогда им не пользовались. В Meta отметили, что запустили внутреннее расследование. В Cox Media Group проигнорировали запрос на комментарий.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин перечислил возможные признаки прослушки ― перегрев телефона, а также шумы и эхо во время звонков. Он отметил, что эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам.

Также депутат посоветовал обратить внимание на быструю разрядку гаджета и статистику использования мобильных данных. По его словам, шпионские программы часто передают информацию через Сеть, из-за чего растёт потребляемый устройством трафик.