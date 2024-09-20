Москва, 20 сентября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про велосипедиста в стрингах, странную берестяную грамоту и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Официальный паблик правительства Югры, vk.com/shtabugra Скамейка на набережной «Сэй Пан»

Центральный федеральный округ

В Москве появилась экзотическая услуга — срыв свадьбы. В объявлении жителям столицы предлагают три сценария: скандал с пощечиной, полный пакет с оплеухами для родственников и даже VIP-предложения с танцами нагишом. Продавец уверяет, что его предложение отлично подходит тем, кто сомневается в своем выборе. Стоит недешево. «Срыватель», по словам канала «Москва сейчас», готов вынести покупателя из церкви на руках за сто тысяч рублей.

Другое оригинальное объявление откопал «Калужский мечтатель». Для съемок фильма ищут «людей некрасивых». Соискатели должны быть неопрятными, можно алкоголиками и по возможности бородатыми. Впрочем, о гонораре ничего не сказано.

«Родина Снегурочки» рассказала про бортпроводника, с которым заключили рекламный контракт костромские ювелиры: им очень понравилась брутальная внешность мужчины, и они сильно удивились, когда на подписание контракта он приехал… с мамой и женой. Оказалось, в семье именно они решают все важные вопросы. «Думали всем интернетом, что увидели самого брутального мужчину страны, а все оказалось так прозаично», — комментирует канал.

Между тем быть брутальным просто! Примерно такая мысль пришла в голову жителю Белгорода, причем ночью. И он отправился в фитнес-клуб тренироваться. Не беда, что клуб был закрыт. Мужчина сумел в него пробраться. По мнению «Белгородчины», ему так тренироваться, видимо, было комфортнее: никто не смотрит, и тренажеры свободны.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге наводит страх на девушек велосипедист в стрингах. «Питер Live» передает, что мужчина выслеживает жертв, обгоняет, трясет попой в стрингах перед ними (не слезая с велосипеда) и затем быстро уезжает.

Не менее странное поведение продемонстрировала полуголая женщина все в том же Петербурге. Она завернулась в полотенце, вышла на балкон и стала бросать яйца в марафонцев. «Питерская хроника» уточняет, что инцидент разыгрался во время забега «Пушкин — Петербург». Скольких бегунов во всех смыслах поразила дама, не уточняется.

Археологи откопали в Новгородской области свидетельство более древней дичи. Это берестяная грамота с крайне необычным посланием. В ней автор письма по имени Прокоша адресовал некоему Нечаю всего одно слово — «удовися». Археологи предполагают, что это может быть угроза, однако не исключают, что речь идет о детской шутке, знает «Новгородчина News».

«Усы Печорина» выяснили, что в академическом филиале Коми, наконец, модифицировали малину для суровых северных условий. Теперь в республике могут выращивать несколько сортов — и непростых: с ароматами ананаса и меда. Кажется, у морошки скоро появится серьезный «малиново-ананасовый» конкурент.

Выращивать ягоды может оказаться проще из-за очень теплой погоды. На севере стоит жаркая и сухая осень. Настолько сухая, что в лесах Поморья сохраняется риск пожаров. «Старожилы такого не помнят», — признается канал «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

БРИКС теперь не только международная организация, но и теленок. Брикс родился в Казанском зоопарке, это теленок яка, которому дали броское имя. «Не обошлось без культурного влияния грядущего саммита», — пояснил «Итиль».

Житель Самары успешно родился второй раз. Это случилось в Батуми, где в юношу ударила молния, когда он отдыхал с приятелями на пляже. Одежда сгорела, юноша потерял сознание, но остался жив и серьезных травм не получил. «Поздравляем со вторым днем рождения», — радуется «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

Малолетнюю квадробершу бабушка выгуливала на поводке в Волгодонске. Ребенок при этом «шел на четвереньках, лаял, изображал акт дефекации». «Одним словом, вел себя, как собака. Вероятнее всего, это проявление нового движение — квадробинга», — предполагает «Блокнот Волгодонск».

Северо-Кавказский федеральный округ

С неожиданной мотивацией преступления столкнулись правоохранители Карачаево-Черкесии. Женщина припозднилась в гостях у подруги, такси вызвать не смогла, а ей надо было торопиться на работу. Поэтому она угнала стоящую на улице поселка «Ниву» и отправилась на работу. Но не доехала: уже на дороге её задержали, передает «Кавказ Пост».

Уральский федеральный округ

Двое свердловчан погибли, когда решили просушить сырой погреб. Для сушения взяли серную шашку. От нее скопился угарный газ, и мужчины задохнулись. Родственница, по словам «Злого Екатеринбурга», назвала ситуацию «нелепостью и глупостью».

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке новый повод для гордости. Город хвастается самой длинной скамейкой страны. Ее поставили в парке. В основе конструкции лежит гигантский рельс из высокопрочной стали, делится радостью «Инцидент Кузбасс».

В Новосибирске судебному приставу пришлось подарить местной жительнице ботинки. Зачем? Чтобы она пришла в суд по делу о своей задолженности по алиментам. До этого женщина отказывалась прийти на заседание, так как у нее нет сезонной обуви. «НГС» передает, что подарок помог. Женщина пришла в суд и рассказала, что уже трудоустроилась в фермерское хозяйство. Вероятно, и здесь помогла новая обувь.

Омича, который выкинул прокатный электросамокат с Комсомольского моста в Омь, нашли и оштрафовали на 35 тысяч рублей. «Сибирский панк» шутит, что компании проката надо установить новую услугу: за деньги выбросить самокат. «Потенциальный спрос в городе явно очень высок».

Дальневосточный федеральный округ

Прямо на ходу пришлось выпрыгивать из такси девушке в Приморье. Причиной стало странное поведение водителя. Он не реагировал на слова, машину заносило в разные стороны. Девушка выжила, но потеряла ботинок. Таксист выхода пассажирки не заметил, уточняют «Новости Владивостока», и уехал дальше. Что это было, теперь пытаются понять правоохранительные органы.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 сентября.