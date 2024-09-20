Херсон, 20 сентября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. На первом заседании совета первичных отделений партии «Единая Россия» были рассмотрены предложения по поддержке и укреплении роли первичек в работе партии. Также участники встречи обсуждали вопросы формирования кадрового резерва партии, развития конкурса общественно значимых проектов первичных отделений и их участия в избирательных кампаниях.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Херсонской области

Встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что работа первичных отделений имеет первостепенное значение. Он назвал первички «солью земли», то есть «партийной земли». От эффективной работы этих организаций зависит многое, пишет mkset.ru.

Хотя высшие органы и занимаются разработкой партийной идеологии, репутацию «Единой России» формируют первичные отделения. Их основная задача заключается в реализации ключевых задач партии и решений президента России. Одно из основных назначений первичных отделений — борьба с недостатками.

По словам Медведева, количество первичных отделений «Единой России» в стране составляет около 90 тысяч, а общее количество членов партии — 2,6 миллиона человек.

Говоря об идеальной деятельности первичных отделений, Медведев подчеркнул, что их задача — донести до населения, почему правда стоит именно за «Единой Россией». Члены партии должны взаимодействовать с гражданами предельно корректно, а также быть честными и убедительными в передаче своей позиции.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Херсонской области

Медведев подчеркнул важность установления наилучшего контакта между партией и населением. Он напомнил, что в нашей стране есть своя политическая ментальность. Председатель ЕР поддержал инициативы, связанные с установкой памятного знака за членство в партии. Также он одобрил активность первичек в средствах массовой информации. Медведев поддержал предложение расширить грантовые конкурсы для реализации общественно значимых инициатив и шефство первичных отделений над семьями участников спецоперации.

Во время встречи Владимир Якушев выразил признательность секретарям первичных отделений за их труд. Именно к этим работникам граждане обращаются со своими повседневными проблемами. Сила ЕР заключается в наличии распределенной сети и организованной работе первичек, которые позволяют партии называть себя народной. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

2 июля 2024 года в ходе заседания генерального совета ЕР под председательством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений. В состав этой структуры вошли представители всех восьмидесяти девяти регионов.

«В Херсонской области первичные отделения появились только в этом году. В феврале была создана 191 «первичка». Решение было озвучено на Форуме первичных отделений в Геническе. За работу принялись сразу», — говорит секретарь первичного отделения № 13 Генического местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Белик.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Херсонской области

Так, в том числе первичные отделения выступают инициаторами проектов по благоустройству детских площадок, ремонту дорог.

«Основа любой партии — её первичные отделения, и нам важно наладить работу. Именно в них начинается работа с людьми, привлечение наших сторонников, создание партийного резерва. И хорошо работающее первичное отделение — это прежде всего возможность держать руку на пульсе всех местных проблем», — сказала Наталья Белик.